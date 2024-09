Arco-íris e 'inacessível': Endrick usou relógio de Messi e CR7 em casamento

Endrick anunciou ao mundo seu casamento surpresa com a modelo Gabriely Miranda ostentando um relógio mais que exclusivo.

O que aconteceu

O atacante do Real Madrid utilizou um Rolex Rainbow Daytona. A edição, lançada em 2012, tem bracelete de ouro e é feito com joias incrustradas nas cores do arco-íris. O modelo não possui números, que foram trocados por safiras de diferentes tons do espectro para indicar o horário.

Cristiano Ronaldo e Messi possuem exemplares deste modelo, de acordo com o que disse o consultor de relógios Iñigo Salaverria ao jornal espanhol Marca. CR7, inclusive, foi fotografado utilizando um Rainbow Daytona em uma entrevista durante a Eurocopa de 2020.

É considerado uma peça de luxo "inacessível" e um dos Rolex mais especiais. O relógio está fora do catálogo da marca, e seu preço gira entre 400 mil e 1 milhão de euros (de R$ 2,4 milhões a R$ 6 milhões, na cotação atual), segundo o consultor.

Endrick usou um Rolex Rainbow Daytona em seu casamento Imagem: Reprodução/Instragram/Endrick

É um relógio muito especial e que faz sucesso entre colecionadores. É mais uma peça de luxo inacessível do que o melhor relógio da marca. Iñigo Salaverria, especialista em relógios, ao Marca

O relógio também foi alvo de polêmica quando lançado por ser muito chamativo. "A princípio foi muito criticado por sua aparência tão chamativa. A maioria das pessoas não se sente muito atraída por ele porque o gosto na Europa é mais discreto, e o na Ásia, nos Estados Unidos ou na América Latina é mais chamativo.