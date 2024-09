Prancheta do PVC: Flamengo não teve repertório e cruzou 49 bolas na área

O Flamengo careceu de repertório e abusou dos cruzamentos na área na derrota em casa para o Peñarol, pela Libertadores. É o que mostrou Paulo Vinícius Coelho, na Prancheta do PVC, no De Primeira.

PVC destacou que o Flamengo cruzou 49 bolas na área e explicou como Diego Aguirre encurralou o time de Tite. "Se passar de 35 cruzamentos, é falta de repertório", afirmou o colunista do UOL.

O Peñarol se preparou para fazer uma linha de quatro na defesa, uma linha de cinco no meio de campo, só o Silveira na frente. Aí o Flamengo foi amontoando jogadores na grande área: Bruno Henrique, Arrascaeta, Plata, chega o Alex Sandro, tem o Gerson e passa o Varela. Quando você vai ver, tem um amontoado de jogadores na área e você não consegue entrar.Não consegue entrar com tabela, aí tenta o passe, bloqueia, sai o contra-ataque, toma o gol. Continua tentando, tenta pelo meio, não sai, não sai pela outra ponta, o que acontece? Abre o jogo pro lado e cruza, abre o jogo pro outro lado e cruza.

Eu aprendi com o José Eduardo Romanini, que é o sócio majoritário da Footstats, que é uma empresa de estatística, que quando você passa de 35 cruzamentos, é falta de repertório, a Footstats usa esse critério. O Flamengo cruzou 49 vezes e errou 39 cruzamentos. Por quê? Porque não consegue tabelar, infiltrar, driblar, então o caminho mais fácil é jogar bola na área, só que num amontoado de jogadores. A chance de acertar existe, mas a chance de alguém se antecipar e cortar é gigantesca. Esse foi um grande erro do Flamengo —o Flamengo não teve repertório, não teve aproximação, não teve infiltração, e cruzava bola na área. E consagrou os zagueiros do Peñarol. Paulo Vinícius Coelho

