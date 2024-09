Palmeiras segue preparação para enfrentar o Vasco, e Abel prepara mudanças na escalação

O Palmeiras está na reta final da preparação para o jogo contra o Vasco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O técnico Abel Ferreira comandou mais um treino na manhã desta sexta-feira.

O primeiro trabalho aprimorou transições, balanços, construções de jogadas e movimentos específicos. O segundo e último, com duas equipes em campo e em dimensões reduzidas, foi uma atividade técnica com poucos toques na bola por jogador.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira ganhou o reforço do volante Zé Rafael. O clube conseguiu efeito suspensivo no STJD e poderá contar com o atleta, que cumpriu dois dos quatro jogos de punição. Ainda, o português pode ter Gabriel Menino de volta. O camisa 25 se recuperou de lesão na coxa esquerda e vem treinando em campo com o elenco.

Por outro lado, Estêvão, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda não deve estar à disposição. O atleta está entregue ao Departamento Médico. Caio Paulista, suspenso, também não joga. Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na panturrilha direita) e Marcelo Lomba (pubalgia) completam a lista de desfalques. Dessa forma, o treinador terá que fazer pelo menos duas mudanças na equipe.

O Verdão é o atual vice-líder do Brasileiro com 50 pontos e vem de quatro vitórias seguidas. A última foi uma goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, no Allianz Parque. A delegação palmeirense ainda tem mais um treino, no sábado, antes da viagem para Brasília.