'Maracanã estava mudo': Técnico do Peñarol engrandece vitória sobre o Fla

O técnico Diego Aguirre elevou a vitória do Peñarol sobre o Flamengo afirmando que o Maracanã ficou em silêncio no duelo de ida das quartas de final da Libertadores.

O que aconteceu

O treinador disse que o estádio ficou mudo e que foi emocionante escutar o barulho da torcida visitante . Ele adotou cautela e frisou que deu a declaração "com respeito" após sair vitorioso por 1 a 0 no duelo fora de casa.

Aguirre ponderou que o confronto ainda não está definido e que conta com a atmosfera de "caldeira" no Uruguai. O jogo decisivo será realizado na próxima quinta-feira (26), no Campeón del Siglo, às 19h (de Brasília).

Estamos nas quartas da Libertadores e vencemos no Maracanã, um estádio com toda a sua história e tradição, é muito emocionante. Não sentimos que estamos classificados porque falta uma 'final', mas estamos muito felizes. Ver os torcedores a celebrar e a cantar, sendo muito menos, foi lindo. Digo com respeito, mas o estádio estava mudo e ouvia a torcida do Peñarol, a verdade é que foi muito emocionante. Diego Aguirre, em coletiva

Escutamos [a torcida] e isso nos motiva, nos impacta. Sabemos o sacrifício que fazem e os riscos que correm para vir a partidas como esta. (...) Sabemos que não tem nada ganho. Creio que com toda nossa torcida [na volta], com nosso estádio que vai a rugir, que vai ser como uma caldeira, esse apoio vai nos dar forças.

O Peñarol saiu na frente logo cedo e esfriou a temperatura no Maracanã. Os torcedores da equipe visitante integravam uma pequena parte do público de mais de 64 mil pessoas no estádio. Flamenguistas se fizeram ouvir no local com vaias a Tite.

Antes do jogo, o clima foi tenso com briga entre flamenguistas e torcedores uruguaios com direito a tiro para o alto. Policiais militares tiveram que intervir na confusão, que ocorreu na Praia da Macumba, para evitar que o tumulto aumentasse.