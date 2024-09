Gilberto define empate do Palmeiras com Cruzeiro como "muito importante" e elogia: "Ficamos calmos"

O Palmeiras buscou um empate importante no fim contra o Cruzeiro por 2 a 2, pela partida de ida da final do Campeonato Brasileiro sub-20. Gilberto, jogador do Verdão que participou dos dois gols, elogiou a concentração da equipe e celebrou o resultado conquistado no apagar das luzes na Arena Independência.

"O empate foi muito importante fora de casa, agora é seguir trabalhando, ver o que tem que melhorar para o segundo jogo. Foi mérito total da equipe, não nos desesperamos, ficamos calmos e foi fruto do trabalho de todos durante o jogo. Agora, é ir para São Paulo focado e buscar o título", disse Gilberto.

O jogador cobrou a falta que deu origem ao primeiro gol do Palmeiras e fez o segundo tento, que garantiu o resultado. Agora, no Allianz Parque, em caso de novo empate, a decisão irá para as penalidades máximas.

"Só tenho que agradecer a Deus por tudo que está fazendo na minha vida. Muito trabalho durante os treinos e é isso. Só agradecer a Deus", completou o jogador do Alviverde Paulista.

As equipes se encontrarão novamente no dia 30 para o jogo de volta, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Palmeiras tem dois títulos de Brasileiro sub-20 e busca sua terceira taça, enquanto A Raposa tenta conquistar seu quinto título na competição.