Gabigol no Flamengo parece com Dudu no Palmeiras? Colunistas debatem

No Posse de Bola, os comentaristas Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri compararam a situação de Gabigol no Flamengo à de Dudu no Palmeiras — ambos ídolos, mas sem moral e no fim da fila do elenco.

Arnaldo: "O Gabigol tem 28 anos, nunca teve uma lesão séria na carreira e nem ser considerado nesse momento de frente tripla é uma questão. O Tite deveria ter lançado Gabigol aos leões no jogo da volta da lesão do Pedro, pelo Brasileiro. Ou pela Copa do Brasil, contra o Bahia, colocar para experimentar, já com a vantagem. Daria para comparar com o James Rodríguez, que agora está na reserva do Rayo Vallecano: põe o cara aos leões, vai lá, Maracanã, começa jogando um jogo importante. Se não der certo, tira no intervalo e vai pro fim da fila, mas não teve esse momento".

Lavieri: "Arnaldo, sua comparação seria até melhor com o Dudu".

Arnaldo: "Eu acho melhor mesmo, embora sejam realidades muito diferentes. A questão do Dudu, pegando a comparação, a direção e a comissão técnica, quando o Dudu quis dar um trucada, eles já foram dentro e acabou, foi pro final da fila. O Palmeiras não tem Estêvão contra o Vasco e provavelmente o Dudu seja a última opção".

Culpar Tite é o mais conveniente no Flamengo, diz Mauro Cezar

Tite não é o único responsável pela derrota em casa do Flamengo, avaliou Mauro Cezar. Segundo ele, a diretoria errou feio em não ter buscado um substituto de emergência para Pedro, e os principais jogadores rubro-negros estiveram abaixo física e tecnicamente.

Tite é uma decepção no Flamengo? Juca Kfouri manda a real sobre o técnico

Com quase um ano de trabalho no Flamengo, Tite se tornou uma decepção? Juca Kfouri mandou a real sobre a situação do treinador, que foi xingado pela torcida rubro-negra no Maracanã.

