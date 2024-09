Fluminense vende mais de 25 mil ingressos para clássico com o Botafogo no Maracanã

O Fluminense anunciou na manhã desta sexta-feira que vendeu mais de 25 mil ingressos para o clássico diante do Botafogo, no Maracanã. A partida está marcada para este sábado, às 18h30 (de Brasília), e é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os ingressos para sócios começaram a ser comercializados no dia 12 de setembro. A venda para o público geral começou dois dias depois, dia 14. Nas bilheterias se iniciou na última quinta-feira.

Com 25 mil ingressos vendidos até então, o Maracanã não deverá ficar lotado para o clássico carioca. A capacidade do estádio no Rio de Janeiro é de pouco menos de 80 mil torcedores.

O Fluminense vive situação complicada no Campeonato Brasileiro e contará com o apoio de sua torcida para reverter a situação. A equipe comandada por Mano Menezes ocupa, atualmente, a 16ª colocação da tabela, com 27 pontos conquistados.

Confira o valor das entradas

Setor Sul

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 25



- Arquiba Raiz - R$ 50



- Guerreiro Toda Terra - R$ 60



- Guerreiro - R$ 80



- Leste Raiz - R$ 100



- Inteira - R$ 100



- Meia-entrada - R$ 50

Setor Leste Inferior

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 15



- Arquiba Raiz - R$ 30



- Guerreiro Toda Terra - R$ 36



- Guerreiro - R$ 48



- Leste Raiz - R$ 60



- Inteira - R$ 60



- Meia-entrada - R$ 30

Setor Leste Superior

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 10



- Guerreiro Toda Terra - R$ 24



- Guerreiro - R$ 32



- Inteira - R$ 40



- Meia-entrada - R$ 20

Setor Oeste

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 37,50



- Arquiba Raiz - R$ 75



- Guerreiro Toda Terra - R$ 90



- Guerreiro - R$ 120



- Leste Raiz - R$ 150



- Inteira - R$ 150



- Meia-entrada - R$ 75

Setor Norte

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 30



- Arquiba Raiz - R$ 60



- Guerreiro Toda Terra - R$ 72



- Guerreiro - R$ 96



- Leste Raiz - R$ 120



- Inteira - R$ 120



- Meia-entrada - R$ 60

Setor Maracanã+

- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 750



- Inteira - R$ 750



- Meia-entrada - R$ 412,50

Setor Norte e Nível 2 (Torcida visitante)

- Inteira - R$ 150



- Meia-entrada - R$ 75



- Sócios do Botafogo - R$ 60