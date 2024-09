Culpar Tite é o mais conveniente no Flamengo, diz Mauro Cezar

Tite não é o único responsável pela derrota em casa do Flamengo, contra o Peñarol, na Libertadores, avaliou o colunista Mauro Cezar Pereira, no Posse de Bola. Segundo ele, a diretoria errou feio em não ter buscado um substituto de emergência para Pedro, e os principais jogadores rubro-negros estiveram abaixo física e tecnicamente.

'Tite ontem fez tudo errado': "É chover no molhado, é falar o óbvio que o Tite ontem teve grande responsabilidade. Ele ontem fez tudo errado: escalou mal, colocou vários jogadores que voltaram de lesão, jogador sem ritmo de jogo, que jogou domingo e ele repetiu novamente ontem, como Alex Sandro. Voltando de lesão, Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta, que jogou só no final de semana, mas claramente não estava nas suas melhores condições".

'Falhas individuais e da diretoria': "Aliás, quando o Arrascaeta estará nas suas melhores condições? Isso é outra coisa muito pouco discutida. Bater no Tite é fácil, é óbvio que ele tem culpa, é evidente que as entrevistas dele são modorrentas, sempre foram, mas as falhas individuais também são muito graves. E as falhas da diretoria, que não foram buscar um centroavante quando perderam o Pedro. Contrataram vários jogadores e não contrataram um atacante típico 9, acreditando no Carlinhos".

'Eles não têm o direito de jogar a toalha': "Tem muito torcedor que já joga a toalha. O Tite e os jogadores não têm o direito de jogar a toalha. Eles têm que fazer o possível e o impossível agora. É provável que classifique? Claro que não é, é improvável a classificação, mas eles não têm o direito de desistir. É muito conveniente, muito cômodo jogar a toalha depois de um papel ridículo como o jogo de ontem. Time todo desorganizado, alterações ruins, jogador entrando perdido, como foi o caso da Alcaraz, que entrou em dois jogos e os dois jogos o time já estava uma bagunça, conta o Corinthians e agora diante do Peñarol".

