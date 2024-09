Corinthians começa venda de testeiras de Memphis Depay nas lojas oficiais do clube

Principal contratação do Corinthians para o restante da temporada, o atacante Memphis Depay utiliza uma testeira na cabeça durante os jogos. A vestimenta virou uma marca registrada do holandês, que terá o item vendido pelo Corinthians nas lojas oficiais do clube.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, a testeira começou a ser vendida na mega loja do clube no Parque São Jorge nesta sexta-feira, pelo valor de R$ 60. A partir de amanhã, a vestimenta será vendida na loja do Corinthians na Neo Química Arena, que espera esgotar o item em poucas horas.

A testeira de Memphis também poderá ser adquirida pelo catálogo da loja Poderoso Timão da Neo Química Arena, a partir das 9h30 (de Brasília) deste sábado.

Memphis Depay poderá estrear pelo Corinthians neste sábado, contra o Atlético-GO, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo pelo Campeonato Brasileiro é muito importante para o Timão, que enfrentará um adversário direto na luta contra o rebaixamento.

Diante da possibilidade da estreia de Memphis Depay, o Corinthians anunciou nesta quinta-feira que todos os ingressos para a partida contra o Atlético-GO foram reservados no site do Fiel Torcedor. Como consequência, a venda de entradas para não-sócios do clube sequer foi realizada como habitualmente acontece.