Com Memphis perto de estreia, Corinthians lota setor que era preocupação

Após sofrer com a escassez de centroavantes no começo da temporada, o Corinthians, hoje, convive com um vasto leque deles dentro do elenco.

Quatro nomes para pouco espaço

O Corinthians tem quatro centroavantes no atual elenco: Memphis Depay, Yuri Alberto, Héctor Hernández e Pedro Raul. Cria da base, Giovane também faz a função, mas tem atuado mais pelos lados do campo nos últimos jogos.

O cenário é o oposto do começo da temporada. Àquela altura, Yuri Alberto era a única opção dentro do elenco, e a diretoria se viu cobrada pela busca de uma nova opção. Pedro Raul foi a saída encontrada.

Memphis Depay e Héctor Hernández foram contratados na janela do meio do ano. O holandês chegou como o reforço midiático que conta com aporte financeiro da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube, e o espanhol veio como uma oportunidade de mercado, já que estava livre após deixar o Chaves (POR).

Ramón Díaz tem usado somente um centroavante por jogo. Ainda sem contar com Memphis, que deve estrear neste sábado (21) contra o Atlético-GO, o argentino tem sempre utilizado um dos outros três e tendo Romero ou Talles Magno atuando mais livres pelos lados.

O técnico argentino não dá indícios que pode usar dois centroavantes ao mesmo tempo. Desde que assumiu o Corinthians, ele nunca repetiu uma escalação, mas também jamais utilizou dois "camisas 9" ao mesmo tempo na escalação inicial.

Duas das quatro opções são mais versáteis. Yuri Alberto e Memphis Depay já atuaram deslocados pelos lados do campo ao longo da carreira e oferecem uma outra possibilidade a Ramón. Héctor Hernández e Pedro Raul são menos móveis.

Como está a situação de cada centroavante

Memphis Depay impressiona nos treinos e deve estrear no final de semana. O UOL apurou que o atacante holandês tem causado boa impressão nos treinamentos e está bem fisicamente, apesar de não jogar há pouco mais de dois meses.

Yuri Alberto era única opção, convive com cobranças, mas é o artilheiro do time em 2024. O camisa 9 começou o ano basicamente como única opção para a função dentro do elenco, mas começou mal. Ele cresceu sob o comando de António Oliveira, porém voltou a cair de rendimento com Ramón Díaz. Mesmo assim, se mantém como o artilheiro do elenco na temporada, com 17 gols.

Pedro Raul foi de sombra de Yuri Alberto a 'prejuízo' e quase não é utilizado. O camisa 20 chegou do Toluca durante a má fase de Yuri no começo do ano e fez alguns jogos como titular, mas nunca convenceu, perdendo ainda mais espaço com a chegada de Héctor Hernández. Com apenas quatro gols, ele já é visto como um prejuízo por parte da diretoria, conforme apurou o UOL.

Héctor Hernández ainda não teve muito tempo para mostrar algo. O espanhol chegou desconhecido e entrou em campo apenas três vezes pelo clube, sendo uma delas no jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, quando sentiu uma lesão logo no começo do duelo e foi substituído.