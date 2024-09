Conheça os árbitros da 27ª rodada do Brasileirão 2024

A CBF já definiu a arbitragem da 27ª rodada do Brasileirão 2024. Entre os times que disputam o título, o líder Botafogo disputará no sábado o clássico com o Fluminense, em jogo sob o comando do experiente Wilton Pereira Sampaio (GO - FIFA).

Já o vice-líder Palmeiras atuará em Brasília diante do Vasco. A partida também terá um árbitro do alto escalação, do quadro Fifa: será o gaúcho Rafael Rodrigo Klein.

Outros paulistas estarão em ação. Bruno Arleu de Araujo vai fazer a arbitragem de Corinthians e Atlético-GO no sábado, enquanto o catarinense Ramon Abatti Abel foi escalado para São Paulo x Internacional no domingo. Por fim, o Red Bull Bragantino visita o Atlético-MG, com o árbitro paranaense Lucas Paulo Torezin.

Veja a escala completa da arbitragem do final de semana do Brasileirão:

SÁBADO

16h Vitória x Juventude



Braulio da Silva Machado (SC - FIFA)

16h Corinthians x Atlético-GO



Bruno Arleu de Araujo (RJ - FIFA)

18h Fluminense x Botafogo



Wilton Pereira Sampaio (GO - FIFA)

21h Fortaleza x Bahia



Raphael Claus (SP - FIFA)

DOMINGO

16h Vasco x Palmeiras



Rafael Rodrigo Klein (RS - FIFA)

16h Atlético-MG x Bragantino



Lucas Paulo Torezin (PR)

18h Grêmio x Flamengo



Matheus Delgado Candançan (SP)

18h Cuiabá x Cruzeiro



Flavio Rodrigues de Souza (SP - FIFA)

18h Criciúma x Athletico-PR



Anderson Daronco (SP - FIFA)

18h São Paulo x Internacional



Ramon Abatti Abel (SC - FIFA).