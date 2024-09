COB Expo 2024 ampliará conexões com os mais diversos públicos relacionados ao esporte

Dos esportes mais tradicionais ao eSports, a COB Expo 2024 chega para ampliar conexões com os mais variados públicos e das mais variadas modalidades.

A Feira de Todos os Esportes contará com estudantes, universitários, empresários e profissionais do esporte, fornecedores, imprensa, projetos sociais, instituições, clubes, confederações, órgãos públicos, com o intuito de criar um laço entre todos.

Para isso, a Feira de Todos os Esportes, que acontecerá no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, estará repleta de grandes entidades, confederações, institutos e outras parcerias que ajudarão a feira a alcançar este importante objetivo social.

Haverá 100% de participação de Confederações Olímpicas na feira. Além disso, 45% das Confederações são vinculadas ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e 21% são reconhecidas pela entidade máxima do esporte



brasileiro.

A COB Expo 2024 ainda contará com 170 apoiadores institucionais, incluindo escolas, universidades, clubes, associações e entidades.

Para quem realiza os cursos, haverá a emissão de certificados que valem como atividades complementares. A COB Expo também trabalha com o recrutamento de staffs como voluntários com os alunos da Estácio.

No aspecto social, a Feira de Todos os Esportes também contará com 11 institutos, sendo alguns deles de atletas e ex-atletas, como o Instituto Tiago Camilo, Instituto Sandro Dias e Instituto Serginho 10.

A COB Expo também firmou uma parceria com a Rede Esporte pela Mudança Social (REMS). A REMS atua em prol do desenvolvimento humano através do esporte e tem envolvimento com 118 organizações.

Fóruns e seminários

Outro objetivo da COB Expo é fomentar discussões políticas públicas. Para isso, na edição 2024 da Feira de Todos os Esportes, haverá fóruns e seminários com encontro de autoridades do esporte.

Ao longo dos cinco dias da feira, haverá um fórum para cada um dos seguintes temas:

Fórum de Turismo Esportivo



4° Seminário de Gestão no Esporte



2° Encontro do Fórum dos Secretários de Esportes das Capitais



3ª Edição do Fórum de Administração



Legislação



Marketing Esportivo



Leis de Incentivos Fiscais



Fórum de Estudos Olímpicos 2024

Ativações para a feira

Com o intuito de conectar o público jovem, a COB Expo 2024 terá várias ativações exclusivas ao longo dos cinco dias da feira. Os visitantes terão a chance de vivenciar o esporte de uma maneira única e interativa.

No dia 28, às 17h, a COB Expo irá propor um desafio de vôlei de quadra que reunirá o atleta Darlan Souza - e seus convidados -, contra os gamers de League of Legends do time Loud. A iniciativa tem o objetivo de conectar o público jovem aos esportes, alinhando-se ao objetivo do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de atrair e engajar novas audiências.

A área de ativação da COB Expo foi cuidadosamente planejada para oferecer aos visitantes uma experiência inesquecível. A programação, direcionada a todos os públicos, oferece desde experiências interativas e clínicas esportivas até a oportunidade de conhecer grandes nomes do esporte brasileiro.

Além das inúmeras atrações, os visitantes terão a chance de interagir com importantes marcas confirmadas para a feira, encontrar seus ídolos e medalhistas, e desfrutar de shows e da presença de influenciadores no



Palco Tom Brasil.

Com todas as experiências únicas que serão proporcionadas ao público, a feira aguarda mais de 65 mil pessoas ao longo dos cinco dias do evento, sendo aproximadamente 7 mil crianças de escolas municipais e de projetos



sociais.