Chuva adia jogo de Bia Haddad pelas quartas de final do WTA 500 de Seul

O jogo de Bia Haddad pelas quartas de final do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, precisou ser adiado por conta da chuva na capital sul-coreana.

Assim, as tenistas terão uma rodada dupla no sábado (21). Quem vencer as quartas, jogará a semifinal no mesmo dia, tanto na chave de simples quanto nas duplas.

Cabeça de chave número 3 em Seul, Bia Haddad enfrentará a russa Polina Kudermetova, a partir de meia-noite (horário de Brasília).

Se avançar, a brasileira jogará contra a vencedora da partida entre Veronika Kudermetova (irmã de Polina) e a búlgara Viktoriya Tomova.