Carille pede cautela com Luan Peres e fala sobre possível mudança de sistema tático no Santos

O técnico Fábio Carille ficou muito contente com a chegada do zagueiro Luan Peres. Após a vitória por 1 a 0, em cima do Botafogo-SP, nesta quinta-feira, o treinador elogiou o reforço do Santos, mas pediu cautela com o defensor.

Carille vê Luan Peres com status de "titular", mas deve colocá-lo no time de forma paulatina. Isso porque, como disse o treinador, o jogador vem de um longo período sem jogar em razão de uma grave contusão no joelho.

A chegada do defensor, além de qualificar a defesa do Peixe, também aumenta o leque de opções táticas de Carille no comando da equipe. O time, agora, também pode atuar em um sistema de três zagueiros, com: Luan Peres, o Menino da Vila Jair e o experiente Gil.

No entanto, o comandante ainda não vê o Santos pronto para adotar o esquema. Ele pede "paciência e sabedoria" aos torcedores e diz que a mudança requer tempo para treinamento.

"Ele [Luan Peres] tem cancha para ser titular, sim. Mas, temos que ter cuidado. O último jogo oficial dele foi em agosto do ano passado. É mudança de sistema, requer um maior tempo de treino, de preparo. Mas a gente está muito feliz com a chegada desse jogador", disse Carille.

"Se não for para agora, vai ser para daqui a pouco ou ano que vem, tem contrato longo. Já mostrou, além da qualidade como jogador, a pessoa e o profissional que é. O Santos merece jogadores com esse perfil. Estamos muito contentes. Mas temos que ter paciência e sabedoria para fazer as coisas no momento certo", acrescentou.

Com a vitória sobre o Botafogo-SP, o Santos se reaproximou do líder da Série B, Novorizontino. Segundo colocado, o Peixe agora soma 49 pontos, contra 50 do Tigre.

Na próxima rodada, os times se enfrentam em confronto direto pelo topo da Segunda Divisão. O duelo está agendado para a próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 28ª rodada do torneio.