Zubeldía fala sobre Luciano na reserva: "Não é a primeira e nem a última vez"

O técnico Luis Zubeldía foi questionado sobre a ausência de Luciano entre os titulares na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos. O São Paulo entrou em campo com um esquema com três zagueiros e apostando no garoto William Gomes, de 18 anos, no ataque. O camisa 10, por sua vez, foi acionado no segundo tempo.

Luciano não vinha tendo grandes atuações recentes com a camisa do São Paulo. Por isso, parte da torcida passou a pedir oportunidades a outros atletas na vaga do camisa 10. Entretanto, curiosamente, nesta quarta-feira foi justamente após a entrada dele, de Wellington Rato, Michel Araújo e Ferraresi que o Tricolor melhorou na partida e chegou a ameaçar o Botafogo.

"Não tenho medo de jogador. Pode jogar um, outro, é um time. Não tenha medo, Luciano é boa gente, é profissional, tem sua personalidade, mas não vai ser a primeira nem a última vez que vai começar no banco. Se Luciano é muito importante para mim? É muito importante. Agora, entram 11", comentou Zubeldía.

Apesar de não viver seu melhor momento com a camisa do São Paulo, Luciano é o atual artilheiro da equipe na temporada, com 14 gols, um a mais que Calleri. Lucas fecha o pódio, com nove bolas na rede.

Para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira, no Morumbis, Luciano pode voltar a ser titular do São Paulo. Vai depender da análise que o técnico Luis Zubeldía fará dessa primeira partida contra o Botafogo e a estratégia que irá adotar na busca pela tão sonhada classificação à semifinal do torneio continental.