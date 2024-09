Transmissão ao vivo de Flamengo x Peñarol: veja onde assistir

Flamengo e Peñarol jogam hoje (19), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A partida será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

Para chegar a esta fase, o Flamengo eliminou o Bolívar-BOL. O Rubro-Negro venceu a partida de ida por 2 a 0 e perdeu por 1 a 0 na altitude da Bolívia, placar que foi suficiente para se classificar.

Já o Peñarol passou pelo boliviano The Strongest. A equipe uruguaia venceu por 4 a 1 no agregado.

O técnico Tite vem sofrendo para escalar o time devido a uma série de lesões. No final de semana, foi a vez de Luiz Araújo ser substituído logo no início do clássico contra o Vasco, que terminou empatado em 1 a 1. Cebolinha, Viña, Michael, Pedro e De la Cruz também estão no departamento médico.

Flamengo x Peñarol -- Copa Libertadores