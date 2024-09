'Time do São Paulo está velho. Todos com mais de 30', dispara Arnaldo

Em participação no Fim de Papo desta quinta (19), o comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou que o time do São Paulo foi atropelado fisicamente pelo Botafogo no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores - que terminou empatado sem gols.

Para Arnaldo Ribeiro, o São Paulo precisará fazer uma mescla com jogadores jovens no time titular para resolver o problema. O jornalista destacou que a base da equipe tem mais de 30 anos.

O time do São Paulo está velho. Essa é a questão. A média de idade está muito alta. No meio do caminho, o técnico está tentando fazer uma mescla para competir com o Botafogo. O Lucas deu uma arrancada no jogo. Os caras atropelaram. Quando o Dorival convoca Luiz Henrique, Estêvão e o Lucas. Como assim? Não estou dizendo que não tem mais 'caldo'. Mas, todos juntos, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Calleri, Lucas, Rato, Arboleda. Todos com mais de 30. Não dá. [...] O São Paulo vai ter que fazer mesclas, senão vai ser atropelado fisicamente. O futebol hoje é muito assim.

Arnaldo Ribeiro

São Paulo: Retranca salva? 'Se atacar o Botafogo, leva um sacode', diz RMP

Na opinião de RMP, o Botafogo se sente à vontade quando é atacado. O jornalista entende que isso acontece porque o time sabe trabalhar rápido a bola para aproveitar os espaços e chegar ao gol adversário.

'Novato', Botafogo passa sensação nova de segurança, diz Helio de la Peña

Apesar de admitir que o time é 'novato' na Libertadores, De La Peña entende que o atual elenco passa uma sensação de segurança ao torcedor. O comentarista entende que essa sensação extrapola a torcida alvinegra e também é sentida pelos adversários, que passam a ver o time como um dos mais fortes do país.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra