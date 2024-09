Texaco amplia parceria com Fla e patrocina time de Bernardinho no vôlei

Patrocinadora do Flamengo no futebol, a Texaco ampliou sua parceria com o clube carioca e fechou uma nova parceria.

Veja detalhes

A marca de lubrificante acertou um patrocínio com o Sesc RJ Flamengo, maior vencedor da história do vôlei brasileiro.

O time é comandado pelo técnico Bernardinho, que trabalhou nas últimas Olimpíadas na seleção masculina.

A iniciativa faz parte da busca da Texaco para se aproximar do universo feminino — o acordo contempla presença nas redes sociais do time, logo nas camisas de jogo e ações de marketing em partidas do Sesc RJ na SuperLiga e na Copa Brasil.