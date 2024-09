Tenista francês faz ponto desmoralizante pelas costas, mas perde jogo; veja

Do UOL, em São Paulo

O tenista francês Corentin Moutet protagonizou uma cena rara ao marcar um pontaço em sua partida de estreia no Aberto de Hangzhou, na China, contra o espanhol Roberto Carballés Baena (assista abaixo).

O que aconteceu

Moutet deu um golpe pelas costas quando parecia que definiria o ponto com um voleio. Carballés devolveu uma bola muito alto e o francês correu para a rede para finalizar com força, mas optou por deixar a bola quicar levemente antes de aplicar o movimento suave com a raquete.

O adversário já tinha desistido o ponto, o que fez com que a cena ficasse mais "desmoralizante" e levasse a plateia à loucura. O espanhol estava caminhando pela quadra após a devolução e não teve qualquer reação, deixando o momento ainda mais plástico.

Apesar do pontaço, Moutet não teve chances contra o rival e foi derrotado por 2 sets a 0 — parciais de 7-6 (6) e 6-1. Carballés é o 55º do ranking, enquanto o francês ocupa a 69ª posição. O espanhol vai enfrentar na próxima fase o norte-americano Mitchell Krueger (140º do mundo).