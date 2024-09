Sub-20 do Palmeiras viaja a BH em avião de Leila Pereira para decisão do Brasileiro contra o Cruzeiro

O sub-20 do Palmeiras tem pela frente o jogo de ida da final do Brasileiro da categoria, contra o Cruzeiro. O duelo acontece nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência. O elenco viajou a Belo Horizonte (MG) no avião da presidente do clube, Leila Pereira.

A delegação alviverde embarcou rumo ao local do primeiro jogo da final na tarde desta quinta-feira. Depois desse confronto, as equipes ainda voltarão a se enfrentar no dia 30 de setembro, às 18h30, no Allianz Parque (SP).

Até o momento, no Brasileiro sub-20, as Crias da Academia disputaram 21 partidas, com 15 vitórias, dois empates e quatro derrotas. Além disso, são 54 gols marcados e 24 sofridos. Thalys é o artilheiro da equipe no torneio, com 15 tentos.

O Palmeiras vai em busca do tricampeonato e disputa sua quinta final dos últimos sete anos. O primeiro título veio em 2018, superando o Vitória na decisão. O bicampeonato foi conquistado em 2022, com a vitória sobre o Corinthians, com gol de Endrick.

Para avançar à final, o Verdão passou por Santos e Athletico-PR, enquanto o Cruzeiro deixou para trás Grêmio e Fortaleza. A Raposa busca seu quinto título na competição nacional.