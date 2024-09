Sem Estêvão, Palmeiras aprimora dinâmicas táticas e segue preparação para enfrentar o Vasco

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras seguiu a preparação para o duelo contra o Vasco, que acontece no domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

A comissão técnica de Abel Ferreira comandou um treino com duas equipes aprimorando saídas de bola, marcações, jogadas específicas e outras dinâmicas táticas, em dimensões reduzidas no gramado da Academia de Futebol. Na sequência, com o campo mais aberto, os atletas seguiram aperfeiçoando conceitos de jogo.

O meio-campista Gabriel Menino também participou da atividade com o elenco. O camisa 25 do Verdão iniciou o processo de transição física na última quarta-feira depois de se recuperar de lesão na coxa esquerda. O atleta entrou em campo pela última vez no empate por 2 a 2 com o Botafogo, pela Libertadores, no dia 21 de agosto.

Por outro lado, o atacante Estêvão deve ser baixa. O atleta de 17 anos sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no jogo contra o Criciúma e está em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Além dele, seguem como baixas o Mayke (lesão na panturrilha direita), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Marcelo Lomba (pubalgia). Outro desfalque para enfrentar o Vasco será Caio Paulista, que foi expulso no último compromisso.

Embalado no Brasileiro, o Palmeiras vem de quatro vitórias consecutivas e ocupa a vice-liderança da competição, com 50 pontos conquistados.