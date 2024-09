São Paulo divulga informações de ingressos para clássico contra o Corinthians; veja como comprar

O São Paulo divulgou nesta quinta-feira as informações sobre a venda de ingressos para o clássico contra o Corinthians, marcado para o próximo dia 29 (domingo), às 16h (de Brasília). O Majestoso, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília.

As vendas para sócios-torcedores de sete a cinco estrelas iniciam já nesta quinta-feira, a partir das 16h. Os sócios de quatro a zero estrela poderão adquirir as entradas nesta sexta-feira. O público-geral poderá comprar os ingressos também nesta sexta, a partir das 18h.

Os ingressos estarão disponíveis no site da bilheteriadigital.com. As entradas também serão comercializadas na bilheteria do Mané Garrincha, no dia do jogo, das 10h às 16h30.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sócio Torcedor | São Paulo FC (@sociotorcedor)

O Majestoso acontecerá longe de São Paulo devido a uma série de shows que o Morumbis, casa do Tricolor Paulista, receberá na primeira quinzena de outubro. Apesar da sede ser Brasília, o clássico terá torcida única. Ou seja, apenas torcedores são-paulinos poderão comparecer ao Mané Garrincha.

Antes do Majestoso, o São Paulo tem compromisso neste domingo, contra o Internacional, no Morumbis, pelo Brasileirão. Depois, na quarta-feira, o Tricolor Paulista receberá o Botafogo pela volta das quartas de final da Libertadores.

O Corinthians jogará neste sábado, contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena, também pelo Brasileirão. Na próxima terça-feira, o Timão vai enfrentar o Fortaleza, novamente em São Paulo, pela volta das quartas da Sul-Americana.

O São Paulo ocupa a quinta colocação do Brasileiro, com 44 pontos conquistados. O Corinthians vive situação totalmente diferente. O Alvinegro Paulista figura na 18ª posição, com 26 unidades, duas a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Confira as informações da venda de ingressos para São Paulo x Corinthians

Quinta-feira

ST com sete estrelas: a partir das 16h (de Brasília)

ST com seis estrelas: a partir das 18h

ST com cinco estrelas: a partir das 20h

Sexta-feira