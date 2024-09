Roger Machado completa 2 meses no Internacional e comemora boa fase

O Internacional conseguiu uma reviravolta na temporada 2024 sob o comando de Roger Machado. Com problemas dentro e fora dos gramados, incluindo a tragédia climática sofrida pelo Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano, o Colorado agora desfruta de um momento positivo justamente quando seu técnico completa dois meses no cargo.

A sequência sem derrotas do time gaúcho chegou a cinco jogos. No último triunfo diante do Cuiabá, na segunda-feira, no Beira-Rio, a equipe mostrou um futebol de alto nível, reforçando a confiança da torcida em relação à melhora na classificação do Brasileirão 2024.

Atualmente, o Internacional é o oitavo colocado na competição nacional, com 38 pontos. Mas com dois jogos a menos do que a maioria dos adversários, o Colorado pode ser aproximar do G4 quando cumprir os compromissos atrasados.

No comando do Internacional desde 18 de julho, Roger Machado soma 12 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. A equipe volta a jogar no domingo contra o São Paulo, no Morumbis.