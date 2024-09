Recuperado de grave lesão, Jair vibra com retorno aos treinos no Vasco

Além da lliberação de Vegetti, o Vasco comemorou outra grande notícia no treino desta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa. O volante Jair treinou com o grupo após mais de 7 meses. O atleta passou por um longo processo de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo.

Nas redes sociais, Jair se manifestou e compartilhou a sua emoção por retornar ao trabalho de campo no Vasco. Ele agradeceu todo o apoio recebido durante o período em que esteve afastado.

"Voltar a treinar com o grupo, ainda que gradativamente, é mais uma vitória na minha carreira", contou Jair.

O meio-campista rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo logo no início da partida contra o Flamengo, no mês de fevereiro, e passou por uma cirurgia no local para corrigir o problema.

Veja o que disse Jair nas redes sociais:

"Após 7 longos meses, voltei a treinar com o grupo! O dia 04 de fevereiro, dia que me lesionei, ficou marcado na minha história.

De lá pra cá, foram meses desafiadores de tratamento intensivo, entre academia, fisioterapia e campo. Meses que pude buscar ainda mais a Deus na minha intimidade e hoje só posso glorificar o nome dEle pela oportunidade de estar voltando.

O apoio da minha família, amigos e as mensagens de carinho de torcedores foram fundamentais ao longo desse período.

Agradeço ao DESP do Vasco, um elenco de profissionais dedicados e capacitados que com paciência e excelência me ajudaram na recuperação, respeitando cada fase do processo.

Voltar a treinar com o grupo, ainda que gradativamente, é mais uma vitória na minha carreira. Estou feliz e animado para os próximos passos que virão com a camisa do Vascão. Não vejo a hora de estar em campo, honrando esse manto e revendo a torcida!"