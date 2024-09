Próximo adversário do Santos, Botafogo-SP é dono da 3ª pior campanha como mandante da Série B

O Santos visita o Botafogo-SP nesta quinta-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP, pela 27ª rodada da Série B. No duelo, marcado para às 21h30 (de Brasília), o Peixe busca se aproveitar da fraca campanha do adversário em casa.

De acordo com levantamento da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Botafogo-SP é dono da terceira pior campanha como mandante da Segunda Divisão. Em 12 jogos em casa, a equipe do interior paulista conquistou apenas quatro vitórias e acumulou seis empates e duas derrotas. O time somou 18 pontos de 36 disputados, o que gera aproveitamento de 50%.

Jogando em seus domínios, o time de Ribeirão Preto possui números melhores apenas que Paysandu e Chapecoense, que têm 46,15% e 33,3% de aproveitamento como mandante, respectivamente.

O desempenho ruim do Botafogo-SP em casa pode ser um trunfo para o Santos conquistar mais uma vitória na Série B. Isso porque o Peixe tem a segunda melhor campanha como mandante, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O Santos busca ampliar a boa sequência na Segunda Divisão. O Alvinegro Praiano não sabe o que é perder há cinco rodadas e venceu os últimos dois jogos. A equipe do técnico Fábio Carille está na vice-liderança, com 46 pontos, quatro a menos que o líder Novorizontino.