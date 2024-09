Palmeiras: 'Estêvão fora não tem feito tanta diferença', diz PVC

O atacante Estêvão tem sido o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas o aproveitamento do time é bom sem ele, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

PVC destacou que Estêvão só desfalcou o Palmeiras em quatro jogos no Brasileirão: são duas vitórias, um empate e uma derrota sem ele em campo. A cria da Academia sentiu lesão muscular e está fora do jogo contra o Vasco, no fim de semana, pelo Brasileirão.

Domingo ele está fora. No outro sábado, contra o Atlético-MG, ele é dúvida. Mas domingo, contra o Vasco, Estêvão está fora. O Estêvão tem sido o melhor jogador do time, mas foram quatro jogos sem ele do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro — a vitória de 2 a 0 contra o Cruzeiro, a derrota de 1 a 0 pro Fluminense, a vitória de 1 a 0 sobre o Internacional no Beira-Rio e o empate de 1 a 1 com o Flamengo no Maracanã. Foram os quatro jogos que o Estêvão não jogou, o desempenho sem o Estêvão claro que cai, mas o retrospecto não é ruim: duas vitórias, um empate e uma derrota.

O Palmeiras perdeu pro Vitória no Allianz Parque, o resultado mais acachapante do Palmeiras no campeonato, e o Estêvão estava em campo. Estava voltando de lesão, mas estava em em campo. Paulo Vinícius Coelho

