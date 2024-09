Osvaldo acompanha treino do Vitória após receber alta por tromboembolismo pulmonar

Nesta quinta-feira, o atacante Osvaldo acompanhou o treino do Vitória após ter ficado internado por dois dias devido a um tromboembolismo pulmonar. O atleta, que não atuará mais nesta temporada, recebeu alta médica na última quarta-feira e apareceu, em imagens publicadas pelo clube, se divertindo com os companheiros de grupo.

Osvaldo foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar na última segunda-feira. O jogador alegou dores durante a viagem de volta após o duelo contra o Atlético-GO, realizado no último sábado. Por conta de lesão no tornozelo, não entrou em campo.

Como a dor perseverou, Osvaldo foi encaminhado ao hospital. Após os exames, foi diagnosticada esta condição séria, que ocorre quando um coágulo de sangue de desloca e obstrui uma artéria nos pulmões. O tempo de recuperação é de três a seis meses, então o atacante desfalcará o time comandado por Thiago Carpini na sequência da temporada.

Pelo Vitória (desde a temporada 2023), Osvaldo soma 89 jogos, com 16 gols marcados, 11 assistências e dois títulos conquistados: Série B (2023) e Campeonato Baiano (2024).