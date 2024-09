Morre mãe de Julio Casares, presidente do São Paulo, aos 96 anos

Faleceu na noite desta quarta-feira a mãe de Julio Casares, presidente do São Paulo, Maria Pereira Casares, aos 96 anos. Ela estava internada há meses e acabou não resistindo. A causa da morte ainda não foi informada.

Julio Casares foi comunicado sobre o falecimento de sua mãe durante a partida contra o Botafogo, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O presidente do São Paulo retornará à capital paulista junto da delegação tricolor em voo fretado na madrugada desta quinta-feira.

O velório de Maria Pereira Casares acontece nesta quinta-feira, a partir das 10h (de Brasília), no Cemitério Morumby. O sepultamento acontecerá às 15h.

Através de suas redes sociais, Julio Casares se despediu de sua mãe com um emocionante depoimento.

"É difícil escolher palavras para esse momento. Além de nos darem a dádiva da vida, nossos pais são sempre os primeiros e mais importantes exemplos que temos. No meu caso, fui agraciado por ser filho de duas pessoas tão especiais. Maria Pereira Casares, aos 96, nos deixou exatamente no dia de um jogo tão importante. Nascida em 1928, ela me ensinou a andar, a falar, a entender as pessoas, a ter valores e até a ser são-paulino. O amor dela pelo Tricolor era emocionante. No ano passado, mesmo no hospital, ela me falou que seríamos campeões da Copa do Brasil! Mãe, agora chegou o momento de lhe dizer adeus. Até um dia, quando formos nos reencontrar ao lado de Deus! Fica com Ele e o nosso pai! Te amo para sempre! Estou retornando do Rio de Janeiro para te ver e agradecer por tudo, minha amada mãe! Dona Maria é eterna! Te amo para sempre!", escreveu Casares,