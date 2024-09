Atacante do Milan, Morata elogia Memphis e declara torcida ao Corinthians

Atacante do Milan e da seleção espanhola, Álvaro Morata exaltou Memphis Depay e declarou torcida pelo Corinthians a partir da chegada do holandês.

O que aconteceu

Em entrevista ao canal TNT Sports, o centroavante se declarou torcedor do Timão no Brasil e sorte ao destino do atacante: "Ele é um fenômeno como jogador e como pessoa. Espero que ele seja feliz. Agora torço pelo Corinthians por que ele está lá, e tenho certeza que será um espetáculo vê-lo jogar no Brasil".

O camisa 7 do Milan ainda desejou que as lesões não atrapalhem Memphis. "Espero que as lesões o deixem jogar e se feliz, pois ele é, primeiro de tudo, um amigo".

Morata e Memphis Depay jogaram juntos no Atlético de Madrid, na Espanha, na última temporada. Ainda que tenha tido algumas lesões, o holandês atuou ao lado do atacante espanhol no Atleti. Segundo o portal Transfermarkt, Memphis realizou 40 partidas pelo clube espanhol, com 13 gols marcados e duas assistências.