Mattos: Zubeldía errou na escalação do São Paulo, e Botafogo não aproveitou

O colunista Rodrigo Mattos analisou no UOL News Esporte desta quinta-feira (19) que Luís Zubeldía escalou mal o São Paulo no empate contra o Botafogo pela Libertadores. Segundo ele, o treinador errou ao apostar em três zagueiros, cedeu o meio de campo ao Glorioso e deu sorte em não tomar gols, apesar do domínio botafoguense.

'Zubeldía errou na escalação do São Paulo': "O Botafogo é um time superior tecnicamente e perdeu a oportunidade que foi a escalação equivocada do Zubeldía, não estou nem falando de jogadores, o Zubeldía errou a forma de o São Paulo entrar em campo, com três zagueiros. Eu vou lembrar que o Flamengo jogou contra o Botafogo. fez um primeiro tempo equilibrado, mesmo tendo muitos reservas, o Tite inventou de botar três zagueiros no segundo tempo e tomou um sacode. Ou seja, já tinha um sinal de que jogar com três zagueiros contra o Botafogo é dar o meio de campo para o Botafogo, que é um time de falsos pontas. O Savarino vira um meia e o meio de campo do Botafogo fica todo ocupado.

'Zubeldía deu o meio de campo para o Botafogo': "Marlon Freitas e e Gregory são super competitivos, aí você tem o Almada, que é o condutor do time, e o Savarino, que é ótimo jogador. O São Paulo tinha Luiz Gustavo, o Bobadilla e o Lucas completamente perdido, amassado entre os volantes do Botafogo. Então, o Botafogo dominou o meio de campo, o Zubeldía deu o meio de campo para o Botafogo".

Alicia: Torcida não vai aceitar São Paulo covarde tentando ir para os pênaltis

O São Paulo terá de mudar de postura diante de sua torcida no MorumBis, avaliou Alicia Klein. Para ela, a equipe foi covarde no Engenhão.

Textor tenta trazer para si um protagonismo que não cabe, diz Alicia

Alicia Klein criticou as declarações de John Textor, dono do Botafogo, sobre fair play financeiro. Ela afirmou que o empresário norte-americano não dá o exemplo nos seus clubes quando se trata do assunto e tenta chamar para si um protagonismo descabido.

'Fim melancólico': Colunistas comentam Gabigol fora de decisão no Flamengo

Com uma "fibrose muscular", Gabigol não será relacionado para o jogo decisivo do Flamengo contra o Peñarol, hoje (19), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas da Libertadores. Rodrigo Mattos e Alicia Klein apontaram que o atacante está vivendo um final melancólico no clube onde foi tão decisivo e virou tão ídolo.

