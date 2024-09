Martínez define Corinthians como 'sonho' e fala sobre primeiros contatos com Memphis

O volante José Martínez tratou sua chegada ao Corinthians como um "sonho". O atleta concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e, disse, entre outras coisas, como vem sendo os primeiros contatos com o atacante Memphis Depay.

"Fiz coisas boas no Philadelphia, foi um período muito bom na minha carreira. Tomei a decisão de vir para cá, foi uma motivação muito importante para mim, com ajuda do presidente, do Fabinho... É um sonho, estou contente de estar aqui", comentou Martínez, que exaltou o apoio da Fiel Torcida na vitória contra o Flamengo.

"Sempre gostei de jogar de mandante, foi uma partida que não podíamos perder, senti algo diferente da arquibancada, a torcida não para de cantar, foi algo motivador para mim. Não só a torcida, mas os companheiros me deram confiança. Acho que foi minha melhor partida pelo Corinthians", disse.

Em relação ao contato com Memphis, o volante alegou que o contato está sendo mais fácil pois ambos falam inglês. Martínez aprendeu o idioma por conta do longo período no Philadelphia Union, da MLS.

"Joguei quase cinco anos nos Estados Unidos, aprendi inglês, falo com ele em inglês, dou indicações para ele inglês nos treinamentos. Às vezes até confundo inglês, espanhol e português, mas é questão de tempo para me adaptar. O mais importante é ele nos ajudar", respondeu.

Para contratar o volante venezuelano, o Timão topou pagar US$ 1,6 milhões (cerca de R$ 10 milhões) ao Philadelphia. Esse valor diz respeito a 90% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 10% seguem com o clube da MLS.

Formado pelo Deportivo JBL (VEN), o volante ainda passou pelo Zulia (VEN) antes de ir para os Estados Unidos em 2020, quando iniciou sua trajetória no Union. Martínez também é figura importante na seleção da Venezuela, tendo sido titular da última edição de Copa América.