'Lucas foi mal e não é a referência técnica do São Paulo', diz Alicia

Lucas jogou mal no empate contra o Botafogo pela Libertadores e não vem conseguindo ser a referência técnica do São Paulo, avaliou a colunista Alicia Klein, no Fim de Papo - Prorrogação. Para ela, o meia tem deixado a desejar, seja atuando pela direita ou centralizado.

O Lucas não está bem, não tem feito grandes partidas. Se o cara está no seu melhor momento, mesmo fora da posição ideal, ele dá alguns sinais de que ele merece um lugar no time. E a gente não está vendo ele como a esperança do São Paulo para conseguir resolver, daí também essa esperança no menino William que talvez ele possa fazer esse papel, ser esse futuro do São Paulo já agora. Mas não acho que o Lucas vai ser a esperança do torcedor, pode fazer o gol, tem habilidade pra isso, mas não acho que ele é nesse momento a principal referência do São Paulo, não tem sido, talvez por essa questão tática, de qual o melhor posicionamento dele, mas ele também não está entregando. Alicia Klein

'Alexander Barboza colocou Calleri no bolso', dispara RMP

RMP destacou que o zagueiro Alexander Barboza "colocou Calleri no bolso" no confronto na grande área. "O Calleri não viu a bola!"

'Botafogo é o grande derrotado da noite', afirma RMP

O Botafogo saiu com gosto de derrota do Engenhão, avaliou RMP. "Continuo a achar o Botafogo mais time que o São Paulo e tem condição de ganhar lá no MorumBis, mas sai de casa com o chamado gosto de cabo de guarda-chuva na boca", disse ele.

Botafogo x São Paulo: 'Zubeldía foi melhor que Artur Jorge', diz RMP

RMP analisou que Luis Zubeldía levou a melhor sobre Artur Jorge no duelo de técnicos no 0 a 0 entre São Paulo e Botafogo. Confira!

