Jair volta a treinar com bola, e Vasco avança em preparação para enfrentar o Palmeiras

Além da liberação de Vegetti, o Vasco comemorou outra grande notícia no treino desta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa. O volante Jair treinou com o grupo após mais de sete meses afastado. Com isso, o Cruzmaltino avançou nos preparativos para o jogo diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Jair passou por um longo processo de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. O meio-campista rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo logo no início da partida contra o Flamengo, no mês de fevereiro, e passou por uma cirurgia no local para corrigir o problema.

Agora, pela primeira vez, o jogador atuou com bola e junto ao restante de seus companheiros no Vasco. "Voltar a treinar com o grupo, ainda que gradativamente, é mais uma vitória na minha carreira", contou Jair.

Vegetti, recuperado de uma virose, também treinou normalmente e continua na rotina de preparação física para enfrentar o clube paulista. O camisa 99 havia treinado ontem e deve figurar na equipe do Vasco para o próximo confronto.

Desse modo, o Vasco da Gama teve esta quinta-feira para continuar a preparação para o confronto diante do Alviverde, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) do domingo, no Estádio Mané Garrincha, com mando de campo do Cruzmaltino.

Embalado, o Vasco da Gama vem de classificação nos pênaltis para a semifinal da Copa do Brasil. Os cariocas bateram o Athletico-PR nas penalidades, após derrota no tempo normal por 2 a 1 (3 a 3 no agregado).

Agora, a equipe volta sua atenção para o Brasileirão, competição pela qual figura no nono lugar com 35 pontos e acumulam seis jogos de invencibilade (três empates e três triunfos). Para o restante de 2024, o Cruzmaltino está envolvido na briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e por uma vaga na final da Copa do Brasil.