Hugo Souza, do Corinthians, é eleito melhor goleiro do Brasileirão no mês de agosto

Hugo Souza, do Corinthians, recebeu nesta quinta-feira o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro no mês de agosto. O atleta comemorou a conquista, dividindo-a com companheiros de posição e membros da comissão técnica.

"Isso devolve o trabalho que a gente faz todo dia. Esse prêmio não é só meu. É do Marcelão (preparador de goleiro), do Luizão (preparador de goleiro), Donelli, Longo, Cadu, Kauê, dos moleques que trabalham comigo todos os dias. Isso vem para coroar um trabalho bem-feito. Fico muito feliz com o prêmio. Espero disputar mais vezes essa premiação", celebrou Hugo.

Hugo disputou quatro jogos de Brasileiro pelo Corinthians em agosto. O goleiro foi titular nos empates com Juventude, RB Bragantino e Fluminense, e na derrota para o Fortaleza. Ele sofreu três gols.

Apesar do prêmio coroar apenas o desempenho no Brasileirão, Hugo foi ainda mais importante nas Copas. Em agosto, ele foi decisivo nas cobranças de pênaltis contra Grêmio e RB Bragantino e colocou o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana, respectivamente.

O goleiro volta a campo pelo torneio por pontos corridos neste sábado, quando o Timão recebe o Atlético-GO, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada. Ele falou sobre a importância da vitória.

"Vamos com a maior expectativa possível para sair com a vitória. É um jogo importante para nós, sabemos da situação. Vamos dar o máximo para conseguir os três pontos e ajudar o Corinthians a sair desse momento", afirmou Hugo.

O Corinthians vive situação complicada no Brasileiro, ocupando a 18ª posição, com 25 pontos conquistados, dois a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.