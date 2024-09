Gabriel Milito valoriza atuação do Atlético-MG na derrota para o Fluminense pela Libertadores

Com um gol sofrido na reta final, o Atlético-MG foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de dia das quartas de final da Copa Libertadores. Apesar do resultado ruim, o técnico Gabriel Milito enxergou uma boa atuação do Galo no Rio de Janeiro.

"O rendimento e o plano de jogo estão certos. O único problema foi o resultado adverso, que veio no final, com uma ação deles. Foi uma partida de divididas e o Keno, que é um jogador desequilibrante, escapou, cruzou e eles fizeram o gol. O jogo que o Atlético fez foi muito bom. O resultado foi injusto por isso, por toda forma que controlamos o jogo, com e sem a bola. Foi um duelo de Copa Libertadores que eles não tiveram muitas situações", disse Milito.

O treinador argentino se mostrou otimista com o jogo de volta, em Belo Horizonte. Com o apoio do torcedor, Milito acredita que o Galo tem que buscar a vitória desde o primeiro minuto.

"Estamos perdendo. Temos mais noventa minutos, em casa, com nosso torcedor, e faremos o impossível e o possível para reverter o placar. Tenho confiança na equipe. Sei que o time cresce em jogos grandes, aparece, dá a cara. Enfrentamos uma grande equipe, mas também somos uma e demonstramos isso com um claro domínio hoje. É um jogo de 90 minutos e teremos a necessidade de ganhar, mas com calma e inteligência. Iremos buscar o jogo desde o primeiro minuto, mas sabendo da virtude do rival", acrescentou o treinador.

O duelo de volta entre Atlético-MG e Fluminense acontece na próxima quarta (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Antes, o Galo tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe mineira enfrenta o RB Bragantino neste domingo, às 16h, também em Belo Horizonte.