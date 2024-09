Flamengo x Peñarol tem De La Cruz de volta e Léo Ortiz no banco; escalação

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo tem um uruguaio de volta ao time para enfrentar o Peñarol, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O time está escalado com Nico De La Cruz no meio-campo.

De La Cruz completou o tratamento e a recuperação da lesão muscular sofrida ainda contra o Bahia, no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, dia 28 de agosto.

Recuperado, ele ganha a vaga no meio-campo que estava com Léo Ortiz, já que Tite optou por manter Pulgar como primeiro volante, abrindo mão da improvisação do zagueiro. Embora Léo Ortiz tenha se destacado na função alternativa.

Outro detalhe da escalação do Flamengo é a manutenção de Plata e a volta de Arrascaeta como titular, embora o meia tenha atuado a maior parte do clássico contra o Vasco, já que Luiz Araújo se machucou com 15 minutos de jogo.

O contingente uruguaio diante do Peñarol fica completo com Varela na lateral direita.

O Flamengo está escalado com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

A bola rola para Flamengo x Peñarol às 19h (de Brasília), no Maracanã.