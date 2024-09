Flamengo x Peñarol: horário e onde assistir ao vivo o jogo da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Peñarol começam, nesta quinta-feira (19), o confronto pelas quartas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã, para o jogo de ida.

A partida tem transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla terá um retorno importante, mas ainda lida com desfalques. De la Cruz treinou e deve ser titular na partida. Luiz Araújo é o mais novo lesionado, enquanto Michael segue em recuperação. Pedro, Viña e Cebolinha estão fora da temporada. O rubro-negro despachou o Bolívar nas oitavas e vem de empate com o Vasco em clássico no domingo.

O Peñarol também precisou superar a altitude na fase anterior. Diante do The Strongest, os uruguaios golearam por 4 a 0 em casa e perderam por 1 a 0 fora. A equipe de Montevidéu entrou em campo no sábado e goleou o Rampla em casa pelo campeonato nacional sem poupar jogadores. O objetivo inicial é sobreviver no Rio para definir tudo em casa.

Quem avançar encara Botafogo ou São Paulo na semifinal. O confronto de volta será na quinta-feira seguinte (26), às 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz (De la Cruz), Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Técnico: Tite

Peñarol: Washington Aguerre; Pedro Milans, Léo Coelho, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Oliveira; Javier Cabrera, Damián García, Eduardo Darías, Jaime Báez; Maximiliano Silvera, Leonardo Fernández. Técnico: Diego Aguirre

Flamengo x Peñarol - Libertadores

Data e hora: 19 de setembro de 2024, às 19h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN e Disney+