Flamengo perde do Peñarol pelas quartas da Libertadores e decepciona torcida no Maracanã

O Flamengo foi surpreendido e perdeu por 1 a 0 para o Peñarol, nesta quinta-feira, no Maracanã. O resultado complicou os rubro-negros no confronto das quartas de final da Libertadores e revoltou os torcedores, que vaiaram a equipe após o apito final.

O Flamengo esteve pouco inspirado durante os 90 minutos. O Peñarol teve boa atuação e marcou o gol da vitória no primeiro tempo, com Cabrera.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, em Montevidéu. O Flamengo precisa de uma vitória por dois gols para avançar para a semifinal. Já o Peñarol joga pelo empate. Um triunfo por um gol dos rubro-negros vai levar a decisão para os pênaltis.

O jogo

O Flamengo começou a partida tentando pressionar o Peñarol, mas os uruguaios impediram qualquer boa ação dos cariocas. Os visitantes aproveitavam os espaços para avançar nos contra-ataques e quase marcaram aos sete minutos. Garcia viu Rossi adiantado e tentou de antes do meio campo, mas a bola foi pela linha de fundo.

O lance animou o Peñarol, que abriu o placar aos 12 minutos. Em avanço rápido, Baez foi lançado e escorou para Cabrera mandar para a rede. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

O revés não mudou o comportamento dos rubro-negros. O Flamengo conseguiu criar boa chance somente aos 16 minutos. Placa aproveitou cruzamento e, de peixinho, cabeceou na trave. Só que o Peñarol respondeu pouco tempo depois. Silvera recebeu passe na área e finalizou pela linha de fundo.

Os donos da casa seguiam com a posse de bola, mas erravam muitos passes. Tanto que o Flamengo só voltou a chegar com perigo aos 37 minutos. Em mais um cruzamento, Bruno Henrique cabeceou sozinho, em cima do goleiro Aguerre. O lance animou os cariocas, que quase marcaram em seguida. Arrascaeta recebeu passe na área e chutou para grande defesa do arqueiro uruguaio.

Nos minutos finais, os rubro-negros aumentaram a pressão e criaram nova chance. Gerson recebeu passe no meio da área e chutou para o gol. A bola bateu na zaga e foi pela linha de fundo. Sö que o Peñarol teve a última oportunidade da etapa inicial. Em contra-ataque, Baez entrou na área e chutou em cima de Rossi. Assim, os uruguaios foram para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o Peñarol voltou com a boa marcação da etapa inicial. Com isso, o Flamengo pouco produziu no setor ofensivo. Os uruguaios aproveitaram o nervosismo do adversário para quase marcar aos 14 minutos. Silvera fez jogada individual e foi travado por Fabrício Bruno na área no momento da finalização.

O Flamengo só começou a chegar com mais intensidade após o susto. No entanto, os rubro-negros finalizaram de longe, com Alcaraz e Bruno Henrique, sem perigo.

Mesmo com a proximidade do fim, os rubro-negros continuaram sem inspiração no ataque. A equipe carioca rondava a área sem levar perigo. O Peñarol recuou de vez e seguiu com a boa marcação.

Nos minutos finais, o Flamengo esboçou uma pressão. Na única boa jogada, Bruno Henrique parou em boa defesa de Aguerre. Sö que os cariocas abusaram dos cruzamentos e viram o Peñarol segurar o triunfo no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-BRA 0 X 1 PEÑAROL-URU

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 19 de setembro de 2024



Horário: 19 horas (horário de Brasília)



Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)



Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Plata e Pulgar (Flamengo); Garcia, Aguerre e Mendez (Peñarol)

GOL

PEÑAROL: Cabrera, aos 12min do primeiro tempo

FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Alcaraz), De La Cruz (Léo Ortiz), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gonzalo Plata (Carlinhos)



Técnico: Tite

PEÑAROL: Aguerre, Milans (Mayada), Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Damián Garcia, Darias (Gaston Ramírez) e Leo Fernández; Cabrera (Sequeira), Jaime Baez (Lucas Hernández) e Maxi Silvera (Facundo Batista)



Técnico: Diego Aguirre