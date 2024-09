Flaco López está a um gol de entrar no top-100 maiores artilheiros do Palmeiras

O atacante Flaco López quer aproveitar sua boa fase para entrar no top-100 dos maiores artilheiros da história do Palmeiras. Atualmente, o argentino soma 30 gols com a camisa do Verdão e está a um tento de fazer parte dessa lista.

Flaco vive sua melhor temporada no Verdão, com 20 gols marcados, sendo o artilheiro do time até o momento. Além disso, é o segundo maior artilheiro da equipe no Brasileirão, com oito bolas na rede, atrás apenas de Estêvão. Na lista geral, é o terceiro, com Pedro, do Flamengo, na liderança, com 11.

Estêvão pode ser baixa para o técnico Abel Ferreira no compromisso contra o Vasco, devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Assim, Flaco López tem a chance de marcar mais ume vez e igualar ao companheiro na lista. Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Flaco López tem seis participações em gols nos últimos cinco jogos, com quatro bolas na rede e duas assistências. O atacante projetou o duelo contra o Vasco. No primeiro turno do Brasileiro, o Verdão bateu o Cruzmaltino por 2 a 0, no Allianz Parque, com gols de Rony e Piquerez.

"É um time que é muito difícil de enfrentar, mas a gente vem trabalhando da mesma maneira que nos últimos confrontos, pensando jogo a jogo. O professor vai pensando as peças, preparando o time, e nós vamos entrar da mesma maneira, competir e dar o nosso máximo para atingir o nosso objetivo de trazer os três pontos de Brasília. É continuar trabalhando da mesma maneira porque estamos no caminho certo", declarou.

Atualmente, o Palmeiras vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e ocupa a vice-liderança do torneio, com 50 pontos conquistados, três atrás do Botafogo.