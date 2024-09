Fagner zoa estilo de Memphis Depay no Corinthians: 'Nota 5,5'

Fagner tirou onda e brincou com o estilo de Memphis Depay no Corinthians.

O que aconteceu

O lateral do Corinthians avaliou o estilo do novo companheiro de clube. Ele comentou em uma sequência de fotos publicadas por Depay no Instagram: "Estilo nota 5,5", escreveu Fagner.

Memphis se 'gabou' do estilo na legenda da publicação. "É claro que estamos trazendo o molho para o Brasil", escreveu o jogador.

O astro holandês combinou peças da marca Louis Vuitton nas fotos publicadas. Ele aparece com um tênis e uma bolsa da empresa.

Depay usa e abusa do estilo no Corinthians. O atacante usou terno e gravata em sua visita ao Parque São Jorge e na coletiva de apresentação. Em seu contato com a torcida corintiana, na Neo Química Arena, ele usou um terno brilhante. Ele também fez um dos escudos antigos do clube com suas tranças.

A moda é mais um dos apreços de Depay fora dos gramados. O atacante é cantor de rap e coleciona carros de luxo.

Adaptação ao Corinthians

O UOL apurou que Depay tem impressionado no Corinthians. O holandês apresenta desempenhos satisfatórios nos treinos e deve estrear no próximo sábado (21), contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

A postura fora de campo também agrada. Ele se esforça na comunicação, apesar de ter um espanhol ruim. Como poucos entendem inglês no elenco, o neerlandês começou aulas de português e tenta conversar ao máximo mesmo com a limitação de idioma.

Depay chega no horário, sempre com sorriso no rosto e brincando com os companheiros. Os treinos têm ocorrido em dois períodos para facilitar a adaptação.

O Corinthians temia um "estrelismo" de Depay, mas vê simplicidade no reforço. Não há pedidos de regalias e a resposta é "sim" para qualquer conteúdo pedido pelo clube para as redes sociais e canal oficial. O astro seguiu a todos no Instagram, comemorou a vitória do Corinthians contra o Fortaleza à distância e até elogiou Igor Coronado pelo golaço.