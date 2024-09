Everaldo Marques diz querer narrar final de Copa: 'Não sou eu quem decide'

Everaldo Marques afirmou que sonha em narrar uma final de Copa do Mundo. Entretanto, em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL, o narrador destacou que essa é uma decisão que não cabe a ele, mas à direção da TV Globo.

Marques abordou o assunto ao falar sobre hierarquia para escalação de eventos importantes no canal. "Com a relação à hierarquia é assim: a única coisa que eu controlo é a qualidade do meu trabalho. Não sou eu que decido as minhas escalas e obviamente eu, como todos, tenho os meus sonhos, meus objetivos e anseios, mas somos mais de 30 narradores no grupo Globo".

Eu gostaria de narrar uma final de Copa do Mundo? Claro que gostaria, mas não sou eu que decido. Se meu trabalho vai ser suficiente para me dar as melhores oportunidades, não sou eu que decido. Eu me preocupo com as coisas que eu posso controlar. As que eu não controlo, a vida já ensinou a deixar rolar.

Ele destacou que tempo de casa "não necessariamente" dá preferência na hora de selecionar os narradores. "O fato de eu estar em São Paulo me dá oportunidade para que eu faça os jogos dos times paulistas, mas não necessariamente só isso".

Marques também elogiou o atual número um na narração da Globo, Luís Roberto, que ele afirma ser "super competente, brilhante e está na posição que ocupa merecidamente". Ainda, Everaldo elegeu Galvão Bueno, Luciano do Vale e Silvio Luiz como a "santíssima trindade" da narração esportiva na TV aberta do Brasil.

Galvão elogiou Everaldo Marques após teste narrando F1

Marques explicou que conseguiu narrar corridas de Fórmula 1 na Globo por causa da pandemia de covid-19. "A circunstância específica foi que a pandemia gerou essa oportunidade porque houve limitação da participação das pessoas por causa da idade, como o Galvão, que foi preservado, além de políticas [sanitárias] internas do tipo 'vamos evitar viagens para não expor pessoas'".

Antes de ser escalado para narrar a F1, ele fez um teste no SporTV, quando recebeu aprovação de Bueno. "E aí tem um bastidor legal: o Galvão me mandou uma mensagem e falou: 'Cara, gostei muito, você estava preparado, fez a lição de casa, está muito bem, parabéns'. Falei: 'O mestre aprovou, pelo menos estou feliz'. Depois chegou a escala me falando que eu estava na corrida, liguei para o Galvão para agradecer. Nem sabia se tinha o dedo dele na minha escala, mas, como ele tinha feito aquele feedback positivo, foi a primeira pessoa para quem contei".

Everaldo diz por que não narra rodeio

O narrador explicou que só foi escalado uma vez na carreira para narrar rodeio. "Fui escalado uma vez, fiz, nunca mais fui escalado e não faço questão que é rodeio. É difícil a dinâmica para mim porque tem um pouco de valores, além de tecnicamente não ser um esporte que eu consiga me sentir confortável [para narrar]".

Ele, que já narrou partidas de futebol americano, também explicou que não se vê mais narrando esse esporte por estar na Globo. "Faz quatro anos que não narro futebol americano e é muito difícil que eu volte a narrar, porque estou na Globo, não pretendo sair da Globo no futuro próximo, e não vejo o futebol americano na [grade da] Globo".

