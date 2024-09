Esperando decisão, Ricciardo reconhece que pode estar fazendo seu último GP

Imagem: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Daniel Ricciardo começou o ano com a expectativa de fazer uma boa temporada pela RB e ser promovido para a Red Bull no lugar de Sergio Perez. E agora reconhece que não sabe nem se está fazendo sua última corrida da carreira neste fim de semana em Singapura.

Nesta quinta-feira em Singapura, ele foi acompanhado da assessora de sua própria equipe e também do chefe de comunicação da Red Bull, o que é bastante incomum. Sabe-se que haverá uma decisão sobre o futuro de Liam Lawson após essa corrida, com a possibilidade de que Ricciardo perca seu assento já antes do GP dos Estados Unidos.

"Digamos que minha primeira expectativa é em relação ao ano que vem", disse Ricciardo. "Não posso dar muitos detalhes, mas em termos de contrato, essa é a situação atual. Eu basicamente estou esperando uma decisão de sim ou não. Há especulação sobre o resto da temporada, mas a decisão que eu espero no momento é em relação ao ano que vem, mas coisas estranhas aconteceram no esporte."

Perguntado se trataria essa corrida como sua despedida da F1, Ricciardo disse que espera continuar, mas não apostaria alto nisso por saber como o esporte funciona. Principalmente nas equipes da Red Bull, que têm um histórico de trocar pilotos no meio da temporada.

"Eu diria que não é minha última corrida, mas sabemos como as coisas são nesse esporte. Não vou ficar aqui falando 'com certeza vou continuar'. Não apostaria minha casa nisso", disse ele.

"Tenho 35 anos, já tinha a experiência de andar na frente e sei que não é tão bom andar no meio do pelotão e talvez saber que aqueles momentos não vão voltar. Já tive essa conversa comigo mesmo. Não vou pular em qualquer oportunidade que tiver ano que vem."

Ricciardo reconhece que não vem tendo a temporada que gostaria. Ele voltou ao grid da F1 no meio do ano passado, mas perdeu algumas etapas depois de fraturar a mão em um acidente logo na segunda prova após a volta. E foi substituído justamente por Liam Lawson, que teve um bom desempenho e recebeu a promessa da Red Bull que estaria em um de seus carros em 2025.

"Quando eu estava pensando sobre como seria meu ano em janeiro, esperava que fosse melhor do que está sendo. Sinto que trabalhei duro neste ano e o resultado não mostrou o esforço que estou fazendo. Mas o esporte é assim. Gostaria de ter sido mais consistente", reconheceu Ricciardo.

"Voltando ao grid, principalmente após aquele período da McLaren, estava focado na minha velocidade. Houve momentos em que mostrei isso, mas gostaria de ter feito isso mais vezes. Por outro lado, é difícil brilhar quando você está em uma briga tão apertada no meio do pelotão. E está difícil para todos serem 'o cara' nesse meio do pelotão."

Ricciardo é o 14º colocado no campeonato, com 12 pontos. Seu companheiro, Yuki Tsunoda, marcou 22 pontos até o momento.