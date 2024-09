'Causa digna, mas tem que corrigir conduta', diz presidente de La Liga sobre Vini Jr

Nesta quinta-feira, Javier Tebas, presidente do Campeonato Espanhol, comentou em entrevista concedida ao podcast "The Wild Project", sobre a luta de Vinicius Junior contra o racismo. O brasileiro, desde que chegou ao país, foi alvo de diversas injúrias raciais.

No entanto, segundo Tebas, Vinicius precisa corrigir seu comportamento dentro de campo.

"Vinicius faz bem em liderar a luta contra o racismo. Acho que ele está defendendo uma campanha digna, mas tem que buscar conselhos e corrigir seu comportamento dentro de campo. É difícil, pois acho que os jogadores têm outras tensões, mas ele deveria tentar, porque se corrigisse isso... Ele é um líder que seria muito bom na luta contra o racismo", afirmou.

Tebas também falou sobre a entrevista de Vinicius Junior, na qual o brasileiro afirmou que a Espanha não deveria sediar a Copa do Mundo caso não avançasse na luta contra o racismo. Segundo o presidente, apesar dos casos, o país não é racista.

"Naquela última entrevista ele não fala assim porque depois também diz que a Espanha não é racista. É preciso esclarecer que a Espanha não é racista e o futebol também não é racista, mas há incidentes racistas, poucos, mas temos que eliminá-los", disse.

O presidente finalizou dando destaque ao avanço do combate de injúrias raciais no país.

"Penso que desde Valência, houve progressos importantes porque agora nos estádios, as pessoas à volta daqueles que fazem um grito racista, agora aponta, antes não apontavam", comentou.

"Esse é um passo que foi dado e antes não aconteceu recentemente, acho que no campo Eldense as pessoas identificaram rapidamente que estava acontecendo, existe. muito mais colaboração do que há um ano. Em qualquer caso, continuaremos porque é uma campanha de conscientização para o futebol e para a sociedade, ser racista é ser sectário na vida", finalizou.

Ao longo do tempo atuando pelo Real Madrid, Vinicius Junior sofreu diversos casos de racismo. O primeiro deles aconteceu no dia 24 de outubro de 2021, em partida contra o Barcelona, no Camp Nou. Após ser substituído, o atleta sofreu injúria racial por parte de um torcedor. Após o ocorrido, a La Liga apresentou uma queixa aos advogados. No entanto, o caso foi encerrado, já que a polícia não conseguiu identificar o autor.

Já no dia 21 de maio de 2023, em partida contra o Valencia, Vinicius discutiu com torcedores rivais, os quais insultavam racialmente o brasileiro. A partida foi retomada cinco minutos depois. Após o ocorrido, o Valencia foi punido. Além de ter que jogar cinco partidas com parte dos portões fechados, o clube foi multado em R$ 150 mil. Três torcedores acabaram sendo presos.

No dia 13 de março deste ano, um grupo torcedores do Atlético de Madrid, ainda do lado de fora do estádio antes da partida contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, foi visto gritando "Vinicius , chimpanzé". O Real Madrid denunciou o caso aos advogados de crimes de ódio.