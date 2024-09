Dívidas acumuladas: quanto dinheiro Cafu está devendo e para quem?

do UOL, em São Paulo

O ex-jogador de futebol e capitão do penta do Brasil, Cafu, tem uma vasta lista de dívidas, que vão desde ex-empresários até órgãos públicos. No começo deste mês, ele conseguiu uma liminar para impedir o leilão da mansão onde mora em Barueri, mas os problemas financeiros não param por aí.

IPTU em aberto: o jogador teve R$ 6,8 mil penhorados das contas bancárias pela Justiça de São Paulo por não pagar o Imposto Territorial Predial e Urbano para a prefeitura de Barueri, município responsável por Alphaville, onde ele mora. Essa não é a única casa da qual ele não paga as dívidas com a prefeitura. Há também uma mansão em Alphaville, de 3 mil m² com uma dívida de R$ 43 mil em IPTU em aberto contra o município.

Empresários cobram: dois empresários que trabalharam com o ex-jogador alegam que fizeram a ele um empréstimo de R$ 1 milhão em 2017, com o intuito de investir em uma empresa de agenciamento esportivo. Eles nunca receberam, mesmo que o combinado fosse que o pagamento acontecesse em três parcelas, acrescidas de R$ 160 mil de juros e correção.

Imóvel leiloado: em setembro de 2022, Cafu perdeu uma casa no Morumbi por conta de uma dívida de R$ 11 milhões. O sobrado tinha 154 m² e foi arrematado por R$ 333 mil em um leilão determinado pela justiça. O dinheiro foi usado para pagar parte da dívida que o jogador tinha com a Vob Cred Securitizadora pela sua empresa, Capi-Penta International Football Player Ltda.

Esquema de pirâmide: o jogador nega, mas foi acusado de participar de um esquema de pirâmide e teve R$ 3 milhões bloqueados em 2020 por decisão de um juiz da 4ª Vara Cível de Goiânia, em uma ação de danos morais e materiais.