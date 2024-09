Depay empolga dentro e fora de campo e aumenta expectativa no Corinthians

O Corinthians está muito animado com Memphis Depay. A estreia será diante do Atlético-GO, sábado, na Neo Química Arena.

O que aconteceu

A chegada de reforços naturalmente gera expectativa, mas o dia a dia de Depay deixa o Corinthians mais empolgado que o normal.

O Alvinegro já sabia que se tratava de um atleta diferente, com passagem por gigantes da Europa, porém, a expectativa vai além do que se vê em campo.

Memphis teve resultados satisfatórios nos testes físicos, mesmo sem jogar há pouco mais de dois meses. O jogador tem bom nível de equilíbrio muscular, massa magra e taxa de gordura.

O atacante tem treinado muito bem, tanto no aspecto técnico quanto na parte motivacional. A carga aumenta diariamente e ele responde bem. Seu treino de finalizações foi considerado "quase perfeito".

Depay se esforça muito na comunicação, apesar de ter um espanhol ruim. Como poucos entendem inglês no elenco, o neerlandês começou aulas de português e tenta conversar ao máximo mesmo com a limitação de idioma.

Ele chega no horário, sempre com sorriso no rosto e brincando com os companheiros. Os treinos têm ocorrido em dois períodos para facilitar a adaptação.

O Corinthians temia um "estrelismo" de Depay, mas vê simplicidade no reforço. Não há pedidos de regalias e a resposta é "sim" para qualquer conteúdo pedido pelo clube para as redes sociais e canal oficial. O astro seguiu a todos no Instagram, comemorou a vitória do Corinthians contra o Fortaleza à distância e até elogiou Igor Coronado pelo golaço.

Todas essas atitudes de Memphis, dentro e fora de campo, fazem o Corinthians acreditar que acertou no tão sonhado reforço de peso. A ver se a expectativa já se confirma diante do Atlético-GO.