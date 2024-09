Com um a menos, Barcelona vê brasileiro dar duas assistências e perde para o Monaco na Champions

Na tarde desta quinta-feira, no Stade Louis II, o Barcelona foi derrotado pelo Monaco por 2 a 1, na rodada de estreia da Liga dos Campeões. O clube catalão jogou com um a menos desde os dez minutos e viu Vanderson, ex-Grêmio, dar duas assistências para os mandantes. Lamine Yamal marcou o único gol dos espanhóis.

Este foi o primeiro dos oito jogos das equipes na fase de liga da competição internacional. O Barcelona, diante da derrota, iniciou a Liga dos Campeões no 22º lugar da tabela de classificação. Do outro lado, o Monaco, com os três pontos somados, largou na 13ª colocação.

O Barcelona volta aos gramados no domingo (22) para enfrentar o Villarreal, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, às 13h30 (de Brasília). Pela Liga dos Campeões, o clube espanhol joga novamente apenas no dia 1º de outubro, quando recebe, no Estádio Olímpico de Barcelona, o Young Boys, às 16h.

O Monaco, por sua vez, entra em campo também no domingo e enfrenta o Le Havre, em casa, às 10h, pela quinta rodada do Campeonato Francês. O próximo jogo da equipe pela Liga dos Campeões acontece no dia 2 de outubro, quando visita o Dinamo de Zagreb, às 16h, no Stadion Maksimir, na Croácia.

Aos 10 minutos da primeira etapa, o Barcelona teve um jogador expulso. O goleiro Ter Stegen passou a bola para o pressionado Eric Garcia, que perdeu o domínio. O jogador, assim, derrubou Minamino, atacante do Monaco e, por ser o último homem de defesa, recebeu o cartão vermelho direto.

Desse modo, com um jogador a mais, o Monaco abriu o placar aos 16 minutos. O brasileiro Vanderson deu assistência a Akliouche, que não desperdiçou e balançou as redes de Ter Stegen.

Porém, três minutos depois, aos 19, o Barcelona deixou tudo igual. Em ataque rápido, Lamine Yamal recebeu de Marc Casadó, limpou a marcação e, de canhota, finalizou no canto esquerdo de Kohn.

Já na etapa complementar, aos 35 minutos, o Monaco assumiu a liderança do placar novamente. Vanderson passou em profundidade para Ilenikhena que, dentro da área, bateu na saída de Ter Stegen e deslocou o arqueiro do clube espanhol.

Aos 38 minutos, Balogun, atacante do Monaco, caiu dentro da área e o árbitro entendeu como pênalti cometido por Inigo Martinez. Porém, após revisão no VAR, a penalidade máxima foi retirada.

Atlético de Madrid vira contra o RB Leipzig

No mesmo horário, Atlético de Madrid venceu, de virada, o RB Leipzig por em 2 a 1, no Estádio Cívitas Metropolitano. Sesko marcou o gol dos alemães, mas Griezmann e Giménez viraram para os espanhóis.

Com isso, o Atlético ficou com a 12ª posição e o RB Leipzig com a 24ª.