Com gol no fim, Ponte Preta vence CRB fora de casa e se afasta do Z4 da Série B

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 27ª rodada da Série B, a Ponte Preta visitou o CRB no Estádio Rei Pelé, venceu por 1 a 0 e se distanciou do Z4 da competição. Dodô foi quem balançou as redes para a equipe visitante.

Com o triunfo, a Ponte Preta chegou aos 32 pontos, na 13ª colocação, e aproveitou a chance de se afastar da zona do rebaixamento, agora com cinco somados de distância (antes da rodada, a diferença era de apenas dois pontos). Já o CRB permaneceu com 26 pontos, na 18ª posição.

A Ponte Preta volta aos gramados na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o América-MG, no Moisés Lucarelli. Ao mesmo tempo, o CRB visita o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz. Ambos os duelos serão válidos pela 28ª rodada.

O CRB quase chegou a marcar aos 34 minutos do primeiro tempo. Ao cobrar uma falta na entrada da área, o meio-campista Gegê finalizou, alto, forte, com a perna esquerda, e acertou o travessão de Pedro Rocha.

Aos 44 minutos da etapa complementar, o volante Rômulo, do CRB, foi expulso de forma direta após acertar o rosto de Élvis com a sola da chuteira.

O placar só foi inaugurado aos 50 minutos do segundo tempo, pela Ponte Preta. Hudson recebeu pela direita em jogada de contra-ataque, cortou o defensor adversário e cruzou na área para Dodô, que arrematou cruzado e balançou as redes.