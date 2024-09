Com gol de Kaio Jorge, Cruzeiro bate Libertad fora de casa e fica mais perto da semi da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, o Cruzeiro visitou o Libertad no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e venceu por 2 a 0. os gols do triunfo foram marcados por Kaio Jorge e Lautaro Díaz.

Com o resultado positivo, o Cruzeiro se aproximou da semifinal da competição. Agora, a equipe de Minas Gerais, que eliminou o Boca Juniors na fase anterior, decide a vaga dentro de casa. Do outro lado, o Libertad, que por sua vez passou pelo Sportivo Ameliano nas oitavas de final, terá que correr atrás do prejuízo.

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Para avançar, o Cruzeiro pode perder por até um gol. Do outro lado, a equipe paraguaia será obrigada a superar o Cabuloso por três tentos de diferença. Em caso de triunfo por dois, a vaga será decidida nos pênaltis.

Primeiro tempo

O Cruzeiro chegou pela primeira vez com perigo aos oito minutos da etapa inicial, com Zé Ivaldo. O jogador recebeu o desvio de cabeça de Villalba após o escanteio e finalizou forte, mas em cima do zagueiro adversário.

Dois minutos depois, Marlon, já dentro da área, arriscou o chute, que acabou sendo desviado na marcação.

Até que aos 20 minutos, Kaio Jorge recebeu ótimo passe de William. O atacante invadiu a área e mandou um belo chute no alto da meta para inaugurar o marcador.

O segundo do triunfo saiu ainda no primeiro tempo, desta vez aos 47. Lautaro Díaz recebeu a assistência de Veron para sair cara a cara com o goleiro. Assim, o jogador não desperdiçou a oportunidade e concluiu com um toque sutil.

Segundo tempo

Aos 19, Giménez, do Libertad, afastou para escanteio a bola que iria para o gol após o erro do goleiro Martín Silva.

Aos 29 minutos, Alejandro Silva levantou para dentro da área. A bola rebateu na defesa e se perdeu em escanteio.

Dez minutos depois, William soltou para Barreal dentro da área. O atleta dominou e tentou o passe no meio, mas o adversário roubou a bola.

O Cruzeiro teve ótima chance de fazer o terceiro aos 42, com Kaiki, que recebeu de Matheus Henrique dentro da pequena área. No entanto, de forma inacreditável, o jogador chutou para fora.