Carille define Santos com Laquintana titular para pegar o Botafogo-SP; veja escalações

O Santos está definido para a partida desta quinta-feira, diante do Botafogo-SP, válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A novidade entre os titulares é Ignacio Laquintana.

O uruguaio irá substituir Otero, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o América-MG, por 2 a 1, na Vila Viva Sorte, e cumpre suspensão. O restante do time é o mesmo da partida anterior.

A escalação do Peixe tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Laquintana, Guilherme e Wendel Silva.

O técnico Fábio Carille também tem outros desfalques para o embate. O goleiro Renan, por exemplo, teve constatado um edema na panturrilha esquerda e se juntou aos lesionados João Paulo, Aderlan e Kevyson.

Já os reforços Yusupha Njie e Billy Arce seguem fora da lista de relacionados. Já Luan Peres é opção no banco e pode entrar no decorrer da partida. O lateral Hayner também não viajou a Ribeirão Preto.

O Santos é o segundo colocado da Série B, com 46 pontos, e visa encostar no Novorizontino, líder do torneio, com 50 pontos somados. Do outro lado, o Botafogo-SP vem de uma derrota e está na 14ª posição, com 30, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. O árbitro do confronto é o paulista Matheus Delgado Candançan, assistido por Marcelo Carvalho Van Gasse (MG) e Leandro Matos Feitosa (SP). O VAR ficará à cargo de Daiane Muniz (SP).