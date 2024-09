Brasil avança com sete representantes às quartas do Mundial de skate park

Como aconteceu na disputa do feminino, o Brasil brilhou na eliminatória do Campeonato Mundial de skate park, disputado em Roma, na Itália. Sete atletas conseguiram a classificação para as quartas de final do evento realizado nesta quinta-feira.

Augusto Akio - medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris - já tinha a vaga direta por integrar o top-5 do ranking mundial. Também avançaram Luigi Cini, Luiz Francisco, Kalani Konig, Pedro Barros, Pedro Quintas e Pedro Carvalho.

Medalhista nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Pedro Barros teve o melhor desempenho na etapa eliminatória, sendo o nono colocado com 76.63 pontos.

Os outros brasileiros não ficaram no top-10: Pedro Carvalho (12º), Luigi Cini (19º), Luizinho Francisco (21º), Kalani Konig (22º) e Pedro Quintas (30º).

Outro brasileiro em ação, Murilo Peres acabou eliminado de forma precoce, terminando em 38º lugar com 45.65 pontos.

As quartas de final do Mundial de skate park serão realizadas nesta sexta-feira. O feminino compete a partir das 4 horas (de Brasília), enquanto o masculino inicia a disputa às 10 horas.